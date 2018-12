Eckart von Hirschhausen: „Humor wirkt wie ein Medikament“

Was ist mit äußerem Anti-Aging, das uns die Werbung einredet? Schmeißen Sie Ihre Anti-Aging-Cremes in die Tonne und seien Sie stolz auf Ihre Lachfalten! Kümmern Sie sich nicht so viel um sich selbst – gebraucht zu werden, hält jung! Das Dümmste, was passieren könnte, ist, dass das Anti-Aging-Zeugs funktioniert. Dein Körper wird jünger, dein Geist älter. Irgendwann hast du Alzheimer, kommst aber körperlich in die Pubertät. Ist das ein Lebenstraum?

Sie haben selbst Medizin studiert. Was müsste sich in der Ausbildung ändern? In Wien und in Graz habe ich vor überfüllten Hörsälen für die Medizinstudierenden eine Vorlesung gehalten: „Warum Worte Medizin sind.“ Mich macht es glücklich, zu sehen, wie viele engagierte junge Menschen die Ärzteschaft von morgen bilden. Die Ausbildung setzt immer noch zu wenig auf Kommunikation und Persönlichkeitsbildung und zu viel auf Wissen pauken, was in wenigen Jahren schon obsolet sein wird. Die Zukunft der Medizin ist teamorientiert und kommunikativ, um auf Augenhöhe mit dem Patienten eine Entscheidung zu finden. Das wünscht sich jeder, der einmal als Angehöriger oder Patient im Spital war.