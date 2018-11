Clowns helfen Ärzten bei Kinder-Patienten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bei der Versorgung von Patienten im Krankenhaus

ist nicht nur die Heilung wichtig.

Es ist auch wichtig, wie mit den

Patienten umgegangen wird.

Überhaupt bei Kindern und jungen Menschen

entscheidet der richtige Umgang auch

über den Erfolg der Behandlung.

Deshalb gibt es Clowns in Krankenhäusern.

In Österreich gibt es den Verein "Rote Nasen“.

Die Roten Nasen sind speziell ausgebildete Clowns,

die vor allem Kinder und Jugendliche

im Krankenhaus besuchen.

Für den Arzt Peter Ahlburg

ist das längst normal.

Er arbeitet in einem Krankenhaus in Dänemark.

Seit 12 Jahren untersucht er

den Erfolg von Spital-Clowns.

Sie bringen die jungen Patienten zum lachen und

geben ihnen so neue Hoffnung und Mut.

KURIER: Wie ist Ihre Arbeit mit einem Clown im Team?

Peter Ahlburg sagt, dass die Clowns Teil des Teams

sind und sie manchmal auch das Team leiten.

Den Ärzten und dem Pflegepersonal fehlt oft die

Zeit und das nötige Wissen

über den Umgang mit den Patienten.

Er sagt, dass die Clowns sich mehr

auf diesen Teil der Arbeit konzentrieren.

Er kann sich dadurch auch besser

auf seine Arbeit konzentrieren.

Verbessern der Clown die Behandlung?

Peter Ahlburg sagt, dass die Kinder

durch die Clowns keine Angst mehr haben.

Sie erleben den Aufenthalt im Krankenhaus

viel positiver und machen keine belastenden

Erfahrungen mehr, die sie bei späteren

Spitalsbesuchen beeinflussen.

Wie verbessert ein Clown die Behandlung?

Ein Clown sieht das Kind als Menschen,

der eine Familie, Wünsche und auch Angst hat.

Er sieht in dem Kind nicht nur

den gebrochenen Arm oder den Tumor.

Auch der Umgang mit den erwachsenen Patienten

hat sich, Dank der Clowns, verbessert.