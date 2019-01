Blue Monday: Ist heute der deprimierendste Tag des Jahres?

Laut Independent hat sich Arnall für seine Erfindung entschuldigt: „Es war nie meine Absicht, diesen Tag als so negativ darzustellen.“ Der Montag hatte aber immer schon ein mieses Image. Laut AUVA ist er für Arbeitnehmer der gefährlichste Wochentag – Arbeits- und Verkehrsunfälle betreffend. Das Montagstief hat laut Chronobiologen mit dem veränderten Schlaf-Wach-Rhythmus am Wochenende zu tun, der zu einem „Mini-Jet-Lag“ führt. An der Universität von Vermont haben Wissenschaftler Twitter-Posts auf die Stimmungslage untersucht – das Ergebnis: Am Montag sind die Posts mit Abstand am negativsten.