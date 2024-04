Flughafen-Chef fordert eine "Politik mit Hausverstand"

Als Fluggast wird man allerdings immer schlechter behandelt.

Fluggäste wollen möglichst günstig reisen, und das ging zum Teil auf Kosten zusätzlicher Serviceleistungen. Aber Wien ist führend bei Pünktlichkeit und schneller Sicherheitskontrolle.

Sind denn die hohen Sicherheitskontrollen noch immer notwendig?

Wir müssen uns an Vorschriften halten. Man könnte einiges entrümpeln, dazu hat aber niemand den Mut. Es kommen jedoch ohnehin bald Tomografen, wo man einfach durchmarschiert.

Vor zehn Jahren gab es große Aufregung über die dritte Flughafenpiste. Wird die jetzt gebaut?

Das wird intensiv evaluiert und in zwei, drei Jahren entschieden. Am Ende muss es wirtschaftlich passen.

In China baut man in derselben Zeit 40 Flughäfen.

Ja. 1998 wurde das Projekt vorgestellt, das Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung hat fast 20 Jahre gedauert, und noch immer gibt es juristische Geplänkel. Überlange Verfahren sind der Grund, warum Europa im Wettbewerb zurückzufallen droht. Ein Marathonläufer, der drei Bleiwesten umgehängt kriegt – an Bürokratie, an Vorschriften, an Regulierung –, wird kaum Erster werden.