Pattstellung bei der AUA - mit Potenzial zum bisher längsten Streik

Verhärtete Fronten bei der AUA : Auch am Freitag wurde wieder auf verschiedenen Ebene miteinander gesprochen, aber nicht verhandelt. Offenbar wäre schon das Zugeständnis zu verhandeln ein zu weit gehendes. Die eine oder die andere Seite könnte ja ihr Gesicht verlieren. Zur Erinnerung: Die AUA-Verhandlungen haben bereits Mitte Jänner begonnen - also vor rund drei Monaten.

Das heißt konkret: Es gibt auch keinen Termin für eine weitere offizielle Verhandlungsrunde, aber auch keine weitere Streikansage seitens der Gewerkschaft. Diese hat sich erst am Donnerstag "nach intensiven Verhandlungen" mit den Vertretern der Arbeitgeberseite auf einen KV-Abschluss für Flughäfen geeinigt. Es gibt für die Beschäftigten sieben Prozent per 1. Mai. Als Basis diente die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate in Höhe von 6,34 Prozent.