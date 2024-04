AUA-Mitarbeiter über KV-Streit: "Wir verlieren das Vertrauen unserer Gäste"

"Wir machen uns große Sorgen um unsere gemeinsame Zukunft bei unserer Austrian". So beginnt ein offener Brief von leitenden Mitarbeitern des Bodenpersonals der AUA, der am Freitag versendet wurde. Darin werden die Kolleginnen und Kollegen des Bordpersonals aufgefordert, das am Mittwoch vorgelegte Angebot für einen neuen Kollektivvertrag anzunehmen. Wie berichtet, lässt die Gewerkschaft vida ihre Mitglieder noch bis Montag online über das neue Angebot der Arbeitgeber abstimmen.