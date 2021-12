New York: „Jeder, der etwas auf sich hält, hat gerade Covid“

„Wenn du gerade nicht Covid hast, lebst du dann überhaupt in New York City?“ twittert ein User. „Wirklich jeder in NYC hat gerade Covid“, verkündet eine New Yorkerin auf der Social-Media-Plattform TikTok.

Mit den rasant steigenden Infektionszahlen im Big Apple steigt die Sorge der Menschen in New York City – und entlädt sich in einer Welle an Postings auf Social Media. Auf TikTok, Twitter und anderen Plattformen kursieren unzählige Videos von New Yorkerinnen und New Yorkern, die ihre positiven Testergebnisse in die Kameras halten. „Wir nennen die COVID-Welle, die derzeit Brooklyn heimsucht, „die Medienvariante“, postet Julia Reinstein, Redakteurin des amerikanischen Medienunternehmens BuzzFeed.