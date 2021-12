TikTok-Stars: Dieser Werbespot sorgt für Begeisterung im Netz

Der Name Elevator Boys entstand nachdem im März ein gemeinsames Video in einem Aufzug viral gegangen war. Die fünfköpfige Gruppe erkannte ihre Chance und legte mit weiteren Fahrstuhl-Videos nach. Ihr Auftrag ist einfach: Sie lächeln, sie zwinkern, sie sind die hübschen Typen von nebenan. Ihre Fans parodieren die Videos, der Name Elevator Boys wurde quasi zum Selbstläufer.

Längst ist ihr Erfolg von den Sozialen Netzwerken in die Mainstream-Medien übergeschwappt. Die TikTok-Stars treten bei Late Night Berlin auf, werden von der ZEIT porträtiert und flirten mit Branchenkollegen im Werbespot von Aldi Süd, dem deutschen Bruder der österreichischen Discounter-Kette Hofer.