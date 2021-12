Kourtney Kardashian dreht sich auf TikTok zu bosnischen Turbofolk-Klängen

Das hätte sich der bosnische Sänger Fazlija in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Sein Song "Helikopter" hat sich sogar bis in die USA herumgesprochen - und womöglich noch weiter. Schuld ist TikTok, wo der Song, der die Qualitätsprüfung umgangen haben dürfte, derzeit trendet. User bzw. ihre Hunde, Katzen, Hamster etc. drehen sich zu den Klängen des Songs, in dem es eben um Hubschrauber geht.

Nun hat sich sogar It-Girl Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter sowie Kourtneys Verlobten Travis Barker vor die Linse des Smartphones gestellt und mitgemacht. Animiert wurde die Millionärin wohl von dem Teenager, der zum Glück noch genug Zeit hat, um an ihrem Musikgeschmack zu feilen.