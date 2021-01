Arzt platzt der Kragen und rechnet auf TikTok mit Impfgegnern ab

Immer wieder teilt Eric Burnett medizinische Infos und Kenntnisse mit seinen Followern auf TikTok. Der Internist aus New York erklärt Diagramme und erzählt über die Zustände im Krankenhaus. Mehr als 15.000 folgen dem Mediziner auf TikTok.

Nach vielen Kommentaren von Impfgegnern, die ungeprüfte Infos in die Welt setzen und erklären, dass sie mehr über das Virus wissen als Ärzte, platze Burnett der Kragen. In einer emotionalen Rede sprach der sichtlich verärgerte Mediziner die Impfgegner, die ihm unzählige Meldungen schicken, an. Eine Userin namens Karen spricht er dabei direkt ab. Sie hatte zuvor in einem Posting erklärt, dass sie sich besser mit der Impfung auskenne als der Mediziner, weil sie viel auf Social Media dazu gelesen habe.

"Ich bin es leid, so tun zu müssen als ob jede Meinung zur Impfung oder der Pandemie gleich viel zählt - weil sie das nicht tut", so Burnett

"Tja, Karen, tut mir leid, das sagen zu müssen, aber so sieht's aus."