Ein Gerichtsprozess ganz anderer Art fand gleichzeitig in Chile statt. Ein Berufungsprozess, in dem Star-Wars Bösewicht Darth Vader seine lebenslange Haftstrafe in Karbonit mildern möchte.

Zweck des Verfahrens: Vor allem Jugendlichen zu zeigen, dass die Justiz objektiv und vorurteilsfrei handeln muss. Tatsächlich wird die Strafe auf 30 Jahre Karbonit reduziert, nur sein Lichtschwert darf der zur dunklen Seite der Macht verfallene Jedi nie mehr verwenden.