Trump so mächtig wie nie - wie konnte das passieren?

Die meisten Experten hatten ein knappes Rennen vorhergesagt, doch am Ende wurde es ein klarer Sieg: Bereits früh zeichnete sich ab, dass Donald Trump mit 277 Wahlmännerstimmen erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Dabei gelang es ihm nicht nur, die "popular vote" – also die Mehrheit der Stimmen landesweit – für sich zu entscheiden, sondern auch den Republikanern eine Mehrheit im US-Senat zu sichern.

Noch nie war Trumps Macht größer, als sie es bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus ist. Doch wie konnte es dazu kommen – und was hat Trump als Nächstes vor? In der heutigen Folge spricht Außenpolitik-Redakteur Johannes Arends darüber mit der Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi, die die Wahl vor Ort in Florida verfolgt hat.