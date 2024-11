Trumps Statement zum Sieg: "Ist das verrückt?!"

"(...) Ich will Euch allen sehr danken. Das ist großartig. Dies sind unsere Freunde. Wir haben Tausende Freunde in dieser unglaublichen Bewegung. (...)"

(...) Nichts wird mich davon abhalten, mein an Euch, das Volk, gegebenes Wort zu halten. Wir werden Amerika wieder sicher, stark, wohlhabend, mächtig und frei machen. Und ich bitte jeden Bürger im ganzen Land, sich mir in dieser edlen und rechtschaffenen Anstrengung anzuschließen.

(...) Dies wird für immer als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem das amerikanische Volk die Kontrolle über sein Land zurückgewonnen hat. (...) Wir werden diese Mission erfüllen. Die vor uns liegende Aufgabe ist nicht leicht, aber ich werde jegliche Energie, jeglichen Elan und jeglichen Kampfgeist, die ich in meiner Seele habe, in den Job einbringen, den Ihr mir anvertraut habt.

(...) Es ist an der Zeit, die Spaltungen der vergangenen vier Jahre hinter uns zu lassen. Es ist an der Zeit, dass wir uns vereinen, und wir werden das versuchen. Wir müssen das versuchen. Und es wird geschehen. (...) Der Erfolg wird uns zusammenbringen, und wir werden damit anfangen, indem wir alle Amerika an die erste Stelle setzen. Wir müssen unser Land für mindestens eine gewisse Zeit an die erste Stelle setzen. Wir müssen es reparieren. Denn zusammen können wir Amerika wahrhaft wieder für alle Amerikaner großartig machen.

So will ich Euch nur sagen, was für eine große Ehre dies ist. Ich möchte Euch danken. Ich werde Euch nicht im Stich lassen. Amerikas Zukunft wird größer, kühner, reicher, sicherer und stärker sein als es jemals zuvor war. Gott segne Euch, und Gott segne Amerika. Vielen Dank."