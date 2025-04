Um gleich mal vorweg Missverständnisse zu vermeiden: Bei den angegeben Ausgaben handelt es sich rein um Social-Media-Ausgaben . So viel haben die Parteien für Facebook, Instagram & Co. ausgegeben. Der Sieger mag überraschen.

Gesponserte Postings, Reels und Storys auf Social Media sind heute so selbstverständlich wie Wahlplakate und Wahlkampfveranstaltungen . Seit 2019 sind politische Werbeschaltungen öffentlich einsehbar , um Transparenz zu garantieren. Im Vergleich zur letzten Wien-Wahl wurde diesmal deutlich mehr in Social Media investiert. Während die Parteien 2020 insgesamt bereits eine halbe Million Euro für Internet-Werbung ausgaben, waren es 2025 650.000 Euro. Der Transparenzbericht zeigt, welche Partei am meisten auf Social Media gesetzt hat.

Grüne: Rund 320.000 Euro ausgegeben

Die Wiener Grünen um Spitzenkandidatin Judith Pühringer steckten im Wien-Wahlkampf das mit Abstand meiste Geld in Plattformen wie Facebook, Instagram und YouTube. Insgesamt waren es exakt 317.859 Euro, also seit Beginn des Wahlkampfs rund 10.000 Euro pro Tag. Rund die Hälfte davon flossen direkt in Pühringers Kanäle auf Facebook und Instagram. Die restlichen Mittel gingen an die Landespartei und Bezirksorganisationen.