Von Werbungskosten bis Telearbeit: So holen Sie sich Steuern zurück

Geltendmachung von Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag bzw. des Mehrkindzuschlags,

Geltendmachung des Unterhaltsabsetzbetrags oder

Gutschrift von Negativsteuern.

Gerade für das Jahr 2024 ist obendrein relevant, dass Hochwasserschäden von der Steuer abzusetzen sind. An der Rechtslage hat sich zwar nichts geändert, dennoch ist wichtig zu wissen: Zahlungen für Schäden, die man zuvor von der Versicherung oder dem Katastrophenfonds bekommen hat, muss man bei der Arbeitnehmerveranlagung abziehen. Dafür gibt es hier keinen Selbstbehalt (wie etwa bei Krankheits- oder Begräbniskosten). Feigl sagt: „Wenn da noch etwas in Schwebe ist, wäre es daher vernünftig abzuwarten, bis man alle Unterlagen hat, bis also alles mit der Versicherung geklärt ist. Und wichtig ist natürlich auch, ich brauche Rechnungen für die Reparaturen.“

Auch wer Opfern von Hochwasser, Mure, Waldbrand und Co. mit einer Spende finanziell unter die Arme greifen möchte, kann dies teilweise von der Steuer absetzen.