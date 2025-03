Vermutlich ist Österreich gerade gespalten: Wien ist voll mit Wahlplakaten, endlich wieder; und der Rest des Landes beneidet die Hauptstädter darum.

Wo findet man auch so geballte Literatur auf den Straßen wie: „Unser Wien retten“, das will H.-C. Strache. „Kannst Du Dir Wien noch leisten“ fragt die KPÖ. „Mehr Polizeistationen statt Asylmillionen“ lässt vermuten, dass der unterbeschäftigte Doch-nicht-Volkskanzler wieder reimt. Und „Ganz ehrlich“ sind die NEOS. Die sagen auch „Deutsch ist kein Wahlfach“, was sehr nahe am „Deutsch ist Pflicht, Habibi“ der ÖVP ist. Die Grünen sagen irgendwas mit „Klima“ und „Wir die Vögel“ und werden es schon verstehen. Und die SPÖ? „Es geht um Wien“, aha, weil dirty campaigning will die Ludwig-Truppe vermeiden.

Für die Originalität solcher Slogans kriegen Agenturkreative Campaign für Campaign viel Geld – nein wirklich, das wird bezahlt!! Und vielleicht ist das mit dem Neid ja umgekehrt: Ihr ohne Plakate, Euch bleibt viel erspart.

andreas.schwarz@kurier.at