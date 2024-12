Am Donnerstag postete der Tesla-CEO Elon Musk ein neues Foto auf X (ehemals Twitter) und zeigte sich posierend im Weihnachtsmannkostüm. Dabei wird schnell ersichtlich, dass der Unternehmer deutlich schlanker wirkt.

In einem weiteren Tweet stellt Musk klar, dass er tatsächlich nicht Ozempic, sondern Mounjaro einnimmt. Dabei handelt es sich – wie bei Ozempic – um ein Medikament, das zur Behandlung von Diabetes angewendet wird. Die Mittel unterscheiden sich vor allem durch ihre Wirkstoffe: Ozempic enthält Semaglutid, Mounjaro den Stoff Tirzepatid.

Immer mehr Stars nutzen Abnehm-Medikamente

Seit letztem Jahr reißen die Schlagzeilen rund um die Abnehmspritze Ozempic und Co. nicht ab, aus Hollywood ist sie fast gar nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Stars zeigen sich mit schlankeren Körpern, nachdem sie überschüssige Kilos in kürzester Zeit verloren haben. Während eine Mehrzahl der Promis auf Sport und gesunde Ernährung schwört, gehen andere VIPs offen mit ihrer Abnehmhilfe um. Sharon Osbourne etwa verriet gegenüber E! News, dass sie mithilfe von Ozempic ihre Gewichtsschwankungen in Schach halten konnte.