Hat man keine Klimaanlage in den eigenen vier Wänden und wohnt dann auch noch im Altbau in einem höheren Stockwerk oder gar im Dachgeschoss, können die aktuellen Hitzerekorde (mehr dazu hier!) schnell zur Belastungsprobe werden. Ventilatoren sorgen zwar für einen angenehmen Luftstrom, senken die Raumtemperatur jedoch nicht ab. Tipps und Tricks, die rasch für etwas Erfrischung sorgen, sind daher besonders gefragt. In den sozialen Medien kursieren derzeit wieder zahlreiche Hacks, die schnelle Abkühlung versprechen.

Was bringt ein Ventilator? Ein Ventilator saugt die Raumluft an und bläst sie gebündelt wieder aus. Dadurch werden aufgeheizte Räume zumindest etwas erträglicher, weil die Luft nicht mehr „steht“, sondern in Bewegung bleibt. Zum einen fühlt sich die Luft dadurch kühler an, zum anderen wird die vom Körper abgegebene Wärme schneller abtransportiert. Auch Schweiß verdunstet rascher auf der Haut. Die dafür benötigte Verdunstungswärme entzieht der Körper der Haut, wodurch diese leicht abkühlt und ein angenehmer Kühleffekt entsteht. Je kälter die Luft ist, die der Ventilator verteilt, desto stärker fällt auch der Erfrischungs-Effekt aus. Genau dieses Prinzip macht sich der Hack mit Eiswürfeln oder gefrorenen Wasserflaschen zunutze.

So funktioniert der Ventilator-Trick mit Eiswürfeln YouTuber Empfehlungsfuchs zeigt in einer Videoanleitung, wie das Ganze funktioniert: Den unteren Teil (Flaschenboden) von zwei 1,5-Liter-PET-Flaschen mit einem Cuttermesser oder einer Schere vorsichtig abschneiden.

Jeweils zwei kleine Löcher in die Flasche stechen oder bohren und einen Kabelbinder hindurchfädeln.

Die Flaschen mithilfe der Kabelbinder kopfüber am vorderen Schutzgitter des Ventilators befestigen, sodass die Verschlüsse nach unten zeigen.

Die Flaschen anschließend mit Eiswürfeln befüllen.

Den Ventilator anschalten und den Kühleffekt genießen.

Sobald die Eiswürfel geschmolzen sind, eine Schüssel unter die Flaschen stellen, die Verschlüsse leicht öffnen und das Schmelzwasser ablaufen lassen.

Bringt der Hack was? So weit jedenfalls die Theorie, denn wo Wasser und Elektrizität aufeinandertreffen, ist stets Vorsicht geboten. Zudem hält der Effekt leider nicht allzu lange an. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann stattdessen gefrorene Kühlakkus vor oder hinter dem Ventilator befestigen. Noch einfacher ist es, eine große Schüssel mit eiskaltem Wasser und Eiswürfeln vor das Gerät zu stellen und den Luftstrom so auszurichten, dass er direkt über die Schüssel streicht.