Mieten im Altbau dürfen wieder steigen: Neue Richtwerte ab 1. April

Nach längerer Pause dürfen die Mieten im Altbau ab April wieder steigen - vorerst aber nur minimal. Die als Basis für die Berechnung der Miete vor allem im Altbau dienenden Richtwerte werden angepasst. Sie dürfen allerdings nach dem 5. Mietrechtlichen Inflationslinderungsgesetz (5. MILG) nicht in Höhe der Inflation, sondern nur um maximal ein Prozent steigen. Veröffentlicht wird der Richtwert erstmals von der Statistik Austria am 1. April 2026.

Die gesamte Miete - inklusive allfälliger Lagezuschläge - darf also 2026 um höchstens ein Prozent steigen. Für heuer gibt es noch keine offiziellen Werte für den Richtwert, der in jedem Bundesland unterschiedlich ist. Berechnungen zufolge dürfte er aber im Burgenland mit 6,15 Euro pro Quadratmeter am niedrigsten, in Vorarlberg mit 10,35 Euro am höchsten sein. In Wien wären es 6,74 Euro.