Grüne stimmten doch mit Regierung für Mietpreisbremse

Entgegen ihrer harschen Kritik in einer Pressekonferenz haben die Grünen im Bautenausschuss des Parlaments mit den Regierungsparteien für ein Gesetz gestimmt, das Mieterhöhungen eindämmen soll. ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne befürworteten am Dienstag das "5. Mietrechtliche Inflationslinderungsgesetz", schreibt die "Parlamentskorrespondenz". Die Regierung will damit mehr Rechtssicherheit bei Wertsicherungsklauseln und eine Dämpfung von inflationsbedingten Mieterhöhungen erreichen.

Am Vormittag hatten die Grünen das Gesetz noch als "Mogelpackung" zulasten der Mieterinnen und Mieter abgelehnt und einen eigenen Fünf-Punkte-Plan für "leistbares Wohnen" präsentiert. Immerhin wurde ihre Forderung nach Ausweitung der Mietpreisbremse auf freie Mieten erfüllt.