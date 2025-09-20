Mietpreisbremse: Was sich für Mieter und Eigentümer ändert

Die Bundesregierung hat diese Woche ein umfangreiches Mietpaket beschlossen. Bereits im März hat man sich auf eine Mietpreisbremse für den geregelten Bereich – für Richtwert-, Kategoriezins und Genossenschaftswohnungen – geeinigt. Diese Preisgrenzen für den geregelten Bereich werden verlängert. 2026 dürfen die rund 600.000 Richtwert- und Kategoriemieten sowie alle Mieten auf Basis des „angemessenen Mietzinses“ nur um maximal ein Prozent steigen, 2027 um maximal zwei Prozent. Ab 2028 gilt dann ein neuer Index: Dieser begrenzt die jährlichen Anpassungen auf drei Prozent plus die Hälfte der darüberliegenden Inflationsrate. Beträgt die Inflation sechs Prozent, darf die Miete um maximal 4,5 Prozent steigen.

Das ist neu: Genau dieser Preiseingriff gilt nun bereits ab 2026 erstmals für den ungeregelten Bereich, also jene Mieten, die nicht gesetzlich gedeckelt sind. Das neue „Mieten-Wertsicherungsgesetz“ umfasst alle Raummieten außer Ein- und Zweifamilienhäuser. Zu viel bezahlte Mieten im Rahmen der Wertsicherung können nur mehr fünf statt bisher 30 Jahre rückgefordert werden.