Der deutsche Amateurfußballer Max Dettmann (19) liegt nach einem schweren Unfall auf Mallorca im Krankenhaus. Bei einem Kopfsprung in den Pool eines Hotels prallte er mit dem Kopf auf den Beckenboden und erlitt dabei einen Genickbruch. Auf TikTok berichtet der 19-Jährige nun offen über das „einschneidendste Erlebnis seines Lebens“ und gibt Einblicke in seinen Genesungsweg.

Kopfsprung in nur 60 Zentimeter tiefen Pool Dettmann, Abwehrspieler beim MTV Ahrensbök in Schleswig-Holstein, verbrachte laut Focus gemeinsam mit seinen Fußballer-Kollegen und Trainer Patrick Bohnsack den Saisonabschluss auf Mallorca. Den Tag am Strand wollte das Team am Abend am Hotelpool nahe der Playa de Palma ausklingen lassen. Doch als der 19-Jährige kopfüber ins kühle Nass sprang, passierte das Unglück. Das Becken war an dieser Stelle gerade einmal 60 Zentimeter tief, wie die Mallorca Zeitung berichtet.

Zwei Halswirbel gebrochen und Platzwunde Im Gespräch mit der Mallorca Zeitung schilderte Trainer Patrick Bohnsack die Momente nach dem Unfall: „Als er wieder auftauchte, hat er stark geblutet und war bei Bewusstsein, aber irgendwie komisch drauf.“ Ein Rettungsschwimmer des Hotels eilte herbei und leistete zusammen mit Teamkollegen die Erstversorgung des Fußballers. In den sozialen Medien berichtet Dittmann: „Ich bin unglücklich gelandet und hab mir dabei diese Platzwunde zugefügt und den ersten und den siebten Halswirbel gebrochen.“

Nach Operation: Fußballer trägt Halo-Fixateur Seit dem 16. Juni liegt Dettmann auf der Intensivstation eines Krankenhauses auf Mallorca. Inzwischen musste sich der 19-Jährige einer Operation unterziehen, bei der sein Kopf mithilfe eines sogenannten Halo-Fixateurs stabilisiert wurde. Dabei wird ein Metallring mit mehreren Schrauben am Schädelknochen befestigt. Über Stangen ist der Metallring mit einem Brustgeschirr verbunden, das die Halswirbelsäule zusätzlich stützt. Die Konstruktion soll die Heilung fördern und dafür sorgen, dass die gebrochenen Halswirbel wieder zusammenwachsen können.

Keine Nervenschäden erlitten „Ich dachte immer, Genickbruch bedeutet den Tod“, kommentierte ein TikTok-User und sprach damit wohl vielen aus der Seele. Tatsächlich kann insbesondere ein Bruch des ersten Halswirbels lebensgefährlich sein. Dittmann hatte jedoch nach eigenen Angaben „enormes Glück“ im Unglück: Weder erlitt er Nervenschäden noch wurde sein Rückenmark verletzt. Auch Lähmungserscheinungen hat er keine.