Eine gute Infrastruktur in Städten ist für die meisten Touristen ein entscheidender Faktor, immerhin beeinflusst sie maßgeblich das Reiseerlebnis. Aber nicht nur der Tourismus wird gefördert, auch die lokale Wirtschaft und die Lebensqualität der Bewohner profitieren davon.

18.500 Einheimische wurden von dem Kultur- und Veranstaltungsmagazin Time Out befragt, wie sie das Verkehrsnetz in ihrer Stadt einschätzen würden. Ganze acht der 19 Städte in dem Ranking sind aus Europa. Und Wien hat sich einen der besten Plätze gesichert.