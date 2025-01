Das Jahr der Warteschlange: 2024 bescherte Wien Besucherrekorde

Die genauen Zahlen des Rekordjahres werden in den nächsten Tagen präsentiert – klar ist schon jetzt, dass auch die Top-Sehenswürdigkeiten enorm profitierten und beizeiten regelrecht überrannt wurden. Bei manchen gab es sogar Allzeit-Rekorde. Der KURIER kennt die genauen Besucherzahlen.

Jetzt wäre jedenfalls eine gute Gelegenheit, den Wiener Sehenswürdigkeiten wieder einmal einen Besuch abzustatten, so ruhig wie derzeit wird es wohl für den Rest des Jahres nicht mehr. Denn 2025 dürfte 2024 von den Tourismuszahlen her um nichts nachstehen – und das abgelaufene Jahr war schon das „beste touristische Jahr aller Zeiten“ , wie Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner zuletzt verkündete.

Rekord im Prater

An erster Stelle steht der Wurstelprater, der mit einem Plus von 200.000 Besuchern eine magische Marke knackte. „Erstmals in der langen Geschichte des Vergnügungsparks wurden 7 Millionen Besucherinnen und Besucher offiziell gezählt“, heißt es von der Prater GmbH. Dieser Bestwert sei freilich auch durch (gratis) durch den Prater flanierende Gäste zustande gekommen.

Doch auch das Riesenrad – eines der Wahrzeichen Wiens – blickt auf eines der besten Jahre seiner Historie zurück: Mit rund 830.000 zahlenden Besuchern kratzte man am Allzeithoch von 2018 (840.000).