Zürich stieß Wien vom Thron der lebenswertesten Stadt

Wien ist bei Expats nicht länger die lebenswerteste Stadt der Welt. Nach vielen Jahren an der Spitze hat im heurigen Mercer-Ranking Zürich die Nase vorne. Den Grund für den Abstieg von Wien lässt sich auf den Rückgang der Verfügbarkeit von Mietobjekten, die für internationale Entsandte geeignet sind, zurückführen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

In dem "Quality of Living Ranking 2024" des weltweit tätigen Beratungsunternehmens wurden erneut weltweit Städte danach bewertet, inwieweit sie die alltäglichen Bedürfnisse von Expats und deren Familien erfüllen. Berücksichtigt wurden etwa das politische und soziale Umfeld, medizinische und gesundheitliche Aspekte, Schulen und Bildung, öffentliche Dienstleistungen, Verkehr und Umwelt.