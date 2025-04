Smiley am Himmel: Mond, Saturn und Venus in seltenen Konstellation

Weil sich Venus viel schneller um die Sonne bewegt, als der Saturn, scheint es so als würde sie den Saturn am Himmel "überholen" – das führt zu dem Eindruck, dass sie sich begegnen oder nebeneinander stehen. Venus und Saturn begegnen sich etwa alle 12 bis 15 Monate am Himmel, also gar nicht einmal so selten. Der sichelhafte Mond in der Kombination kommt jedoch selten vor. Auch der Zeitpunkt, wann das Ganze passiert (z. B. vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang), entscheidet, ob man sie gut sehen kann.

Wo kann man das Phänomen sehen?

Das himmlische "Smiley Face" war am 25. April 05.00 Uhr morgens auch in Österreich vorhanden. Aufgrund der trüben, regnerischen Wetterlage in ganz Österreich konnte man das Phänomen jedoch nicht sehen. In anderen Teilen der Welt war das besondere Himmelsbild bereits am Abend des 24. April sichtbar sein. In Nord- und Südamerika waren Venus, Saturn und die Mondsichel am westlichen Himmel kurz nach Sonnenuntergang, also am Abendhimmel sichtbar – quasi das Gegenstück zur Morgensichtbarkeit in Europa, Asien und Australien.