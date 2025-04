Himmelsphänomen: Wo und wann man heute Sternschnuppen sehen kann

Fast das ganze Jahr über finden regelmäßig Meteorschauer statt. Meist sind sie jedoch so schwach, dass sie mit freiem Auge nur schwer erkennbar sind. Im April hat man jedoch generell gute Chancen, eine Sternschnuppe zu erblicken.

Sternschnuppen: Wann gibt es die besten Chancen?

In der Nacht vom 22. auf den 23. April sollten sich Himmels-Enthusiasten daher auf die Lauer legen. Die besten Sichtungszeiten sind zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden, insbesondere gegen 5 Uhr morgens. In diesem Zeitraum durchquert die Erde die Umlaufbahn des Kometen Thatcher, dessen Bruchstücke als Sternschnuppen in der Atmosphäre verglühen.