Gegen 21 Uhr am 24. März 2025 konnte nahezu in ganz Europa ein seltenes Himmelsphänomen beobachtet werden. Auch in Österreich wanderte die blaue Spirale vom Bodensee über Lindau in Richtung Bregenzerwald.

Zahlreiche beeindruckende Videos erobern derzeit das Netz. Doch was oder wer steckt eigentlich dahinter?