Planetarium Wien: Einmal nach den Sternen greifen

Was verbirgt sich hinter dem Phänomen Perseiden und woher kommt es? Der KURIER sprach mit Michael Feuchtinger , Direktor des Wiener Planetariums, über Sternschnuppen, Aliens – und was Bier damit zu tun hat.

Schmutzige Schneebälle

„Kometen“, holt Feuchtinger aus, „sind eigenartige Objekte.“ Während „wir“ – also die Erde und andere Planeten – um die Sonne kreisen, bewegen sich Kometen in Form lang gezogener Ellipsen um die Sonne. In Fachkreisen werden Kometen auch „schmutzige Schneebälle“ genannt. „Denn sie bestehen vor allem aus Staub und Eis. Treffender wäre eigentlich: schneeige Schmutzbälle“, sagt Feuchtinger und lacht.

Brösel im Universum

Ein solcher Komet ist Swift-Tuttle: 133 Jahre benötigt er für einen Umlauf auf seiner Bahn. Jedes Mal, wenn er dabei der Sonne nahekommt, schmelzen und brechen Teile von ihm ab. „Er hinterlässt sehr viele Brösel, die teilweise nur ein paar Millimeter groß sind“, so Feuchtinger.

Einmal pro Jahr kreuzt die Erde auf ihrem Weg um die Sonne dieses Brösel-Feld. Dringen die Steinchen mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre ein, entstehen Reibung und Hitze – die Luft leuchtet. Diese Leuchtspuren sind es, die wir poetisch als Sternschnuppen bezeichnen.

Perseiden werden sie übrigens genannt, weil sie aus Richtung des Sternbilds Perseus kommen. Denn der Nachthimmel hat die Menschen bereits in der Antike fasziniert, viele Sternbilder sind nach Figuren der griechischen Mythologie benannt.

Astrophysik ist also keineswegs nur trocken-wissenschaftliche Materie. Feuchtinger und seinen Kollegen gelingt es, Forschungsergebnisse mit viel Humor zu erklären. Was das Publikum am meisten interessiert? „Ob es Aliens gibt“, erwidert Feuchtinger. Seine Antwort? „Mittlerweile wissen wir, dass es um jeden Stern ein Planetensystem und so etwas wie habitable Zonen gibt“, sagt er.