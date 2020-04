Sternschnuppen: Meteorstrom der Lyriden erreicht heute sein Maximum

Danach geht es um die Einstellung der Kamera. So sollte die Blende so offen wie möglich sein, damit so viel Licht wie möglich auf den Sensor der Kamera kommt. Wichtig ist auch die Belichtungszeit. Dies sollte sich irgendwo zwischen 3 und 10 Sekunden bewegen. Länger sollte sie nicht sein, weil sonst die Sterne im Hintergrund nicht mehr als Punkte, sondern kleine Striche dargestellt werden. Das liegt an der Bewegung der Erde in Relation zu den Sternen.

Und zum Schluss geht es vor allem um eines: Geduld. Nehmen Sie sich Zeit und beobachten Sie den Sternenhimmel. Machen sie immer wieder Fotos, denn man weiß ja nie genau, wann die nächste Sternschnuppe kommt. Idealerweise nutzen Sie ein Intervallometer, der die Kamera in einem vorgegebenen Intervall immer wieder Fotos schießen lässt.