Das Himmelspektakel: Sternschnuppen an diesem Wochenende

Vor Mitternacht steht zwar noch der recht volle Mond am Himmel, der die Sicht auf die Sternschnuppen beeinträchtigt, sagt Sven Melchert, Vorsitzender des Vereins der Sternfreunde. Aber alle drei Minuten sollte dennoch eine Sternschnuppe zu sehen sein.

Die Geminiden scheinen am Himmel dem Sternbild Zwillinge zu entspringen. Das sei am kommenden Wochenende leicht zu finden, sagt Melchert. Es ist genau dort, wo dann auch der Mond steht.

Jedes Jahr ziehen zahlreiche Meteoritenströme an der Erde vorbei. Vor den Geminiden hatten unter anderem bereits die Leoniden im November für viele Sternschnuppen am Nachthimmel gesorgt. Im August raste zudem ein Riesen-Asteroid an der Erde vorbei. Ein kleinerer Sternschnuppenstrom ist dann am vierten Adventsonntag zu sehen.