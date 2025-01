Planetenparade 2025: Sechs Planeten in einer Reihe zu sehen

Optimale Beobachtungszeit

Das Spektakel am Nachthimmel wird etwa sechs Wochen lang zu beobachten sein – bereits am gestrigen Dienstag, dem 21. Jänner, begann es, als die Himmelskörper in folgender Reihenfolge der Erde am nächsten waren: Mars, Jupiter, Uranus, Neptun, Venus und Saturn. Bis zum 25. Jänner ist diese Konstellation so noch zu beobachten sein, dann verabschieden sich Satur und Venus, da sie zu nahe an der Sonne sein werden und somit quasi unsichtbar sein werden. Am 28. Februar allerdings gesellt sich Merkur als siebter Planet der Parade hinzu, was die Sichtung noch seltener macht. Eine solche Konstellation tritt nur etwa alle 20 Jahre auf.