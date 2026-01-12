Video

Mitten durch Steyrs Altstadt: Skifahrer nutzt Gasse als Skipiste

Ein Skifahrer fährt nachts durch die verschneite Altstadt von Steyr beim Schnallentor.
Ein virales Video aus Steyr, das sogar Bürgermeister Markus Vogl geteilt hat, zeigt einen Skifahrer, der nachts durch die verschneite Altstadt fährt.
Von Monika Kässer
12.01.26, 12:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Schneefall der vergangenen Tage hat Österreich in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. So auch die Stadt Steyr in Oberösterreich. Dort nutzte ein Skifahrer die Gunst der Stunde und fuhrt nachts durch die beleuchtete, verschneite Gleinker Gasse in der Altstadt. Ein Video dieser ungewöhnlichen Szene verbreitet sich derzeit rasant in den sozialen Netzwerken.

Schock beim Öffnen der Hochzeitskleid-Box von 1992: Falsches Kleid

Skurril: Skifahrer fährt nachts durch Altstadt von Steyr

In der kurzen Aufnahme saust der Skifahrer vom Schnallentor aus mit beachtlichem Tempo die Gleinker Gasse hinunter und nutzte die verschneite Altstadt kurzerhand als Skipiste. Selbst Bürgermeister Markus Vogl teilte das außergewöhnliche Video am Sonntag auf seiner Facebook-Seite und kommentierte die Szene mit einem Augenzwinkern: "So ging's gestern auch!" 

Hubschrauber stürzt auf Skipiste ab – zwei Tote

Bürgermeister Markus Vogl teilte Video

Der unbekannte Skifahrer scheint jedoch nicht der Einzige gewesen zu sein, der sich zu winterlichem Schneespaß inspirieren ließ: Am Ende des Videos ist ein Pärchen zu sehen, das mit einem Schlitten durch die Gasse unterwegs ist. Vogl betont zudem, dass die Wege und Straßen dank des Dauereinsatzes des Winterdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehr mittlerweile wieder befahrbar sind. 

Gleichzeitig richtet der Bürgermeister einen klaren Appell an die Bevölkerung und mahnt zur Vorsicht: "Video nicht mehr zur Nachahmung empfohlen!"

Mehr zum Thema

Wetter Facebook
kurier.at, mka  | 

Kommentare