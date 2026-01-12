Der Schneefall der vergangenen Tage hat Österreich in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. So auch die Stadt Steyr in Oberösterreich. Dort nutzte ein Skifahrer die Gunst der Stunde und fuhrt nachts durch die beleuchtete, verschneite Gleinker Gasse in der Altstadt. Ein Video dieser ungewöhnlichen Szene verbreitet sich derzeit rasant in den sozialen Netzwerken.

In der kurzen Aufnahme saust der Skifahrer vom Schnallentor aus mit beachtlichem Tempo die Gleinker Gasse hinunter und nutzte die verschneite Altstadt kurzerhand als Skipiste. Selbst Bürgermeister Markus Vogl teilte das außergewöhnliche Video am Sonntag auf seiner Facebook-Seite und kommentierte die Szene mit einem Augenzwinkern: "So ging's gestern auch!"

Der unbekannte Skifahrer scheint jedoch nicht der Einzige gewesen zu sein, der sich zu winterlichem Schneespaß inspirieren ließ: Am Ende des Videos ist ein Pärchen zu sehen, das mit einem Schlitten durch die Gasse unterwegs ist. Vogl betont zudem, dass die Wege und Straßen dank des Dauereinsatzes des Winterdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehr mittlerweile wieder befahrbar sind.

Gleichzeitig richtet der Bürgermeister einen klaren Appell an die Bevölkerung und mahnt zur Vorsicht: "Video nicht mehr zur Nachahmung empfohlen!"