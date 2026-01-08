Im russischen Skigebiet Ashatli Park ist am 8. Jänner ein Hubschrauber abgestürzt. Die Maschine ging auf einer Skipiste nieder, beide Insassen kamen ums Leben. Das bestätigte das russische Katastrophenschutzministerium gegenüber lokalen Medien. Augenzeugen hielten das Unglück über Video fest.

In Seilbahnkabel verfangen Nach bisherigen Erkenntnissen flog der Hubschrauber in geringer Höhe über das Gelände und kreuzte dabei die Skipiste. Auf Videoaufnahmen, die den Ermittlungsbehörden vorliegen, ist zu sehen, wie die Maschine mit mehreren über den Hang gespannten Stahlseilen kollidiert. Dabei dürfte es sich um Seilbahn- oder Freileitungskabel gehandelt haben. Durch die Seilberührung verlor der Hubschrauber schlagartig an Stabilität, drehte sich um die eigene Achse und stürzte schließlich ab.

Identität der Insassen nicht offiziell bestätigt Die beiden Todesopfer sollen laut russischen Medien Männer aus der Region Perm gewesen sein. Berichten zufolge saß ein Unternehmer aus der Logistikbranche am Steuer, der Co-Pilot war demnach ein Mitarbeiter. Diese Angaben wurden von offizieller Seite bislang nicht bestätigt.

In mehreren Berichten wird die Tattranskom Transportation Company als Eigentümerin des Hubschraubers genannt. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben unter anderem für Gazprom, Rosneft sowie staatliche Auftraggeber. Auch diese Informationen gelten bislang als unbestätigt.

Stahlkabel: Große Gefahr für Hubschrauber Kollisionen mit Stahlkabeln zählen zu den häufigsten tödlichen Unfallursachen bei Hubschrauberflügen in bergigem Gelände. Die dünnen Seile sind aus der Luft oft kaum zu erkennen, auch dann, wenn sie markiert sind.

Das Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt verzeichnete allein 2024 zwei Vorfälle dieser Art. In einem Fall gelang eine sichere Landung, im anderen erlitt der Pilot schwere Verletzungen. 2022 kamen bei vergleichbaren Unfällen ein Pilot ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt.