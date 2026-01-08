Feuerinferno durch Silvesterrakete: Polizei hat Spur zu Verdächtigen

Von dem schmucken Einfamilienhaus ist nichts mehr übrig, es muss zur Gänze abgetragen werden. Mit einem Schlag hat Familie Ottmann aus Langenrohr im Bezirk Tulln ihr gesamtes Hab und Gut verloren – bei einem Großbrand, ausgelöst durch eine fehlgeleitete Feuerwerksrakete. Während im Zuge einer Spendenaktion in der Marktgemeinde eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst wurde, laufen die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache auf Hochtouren. Der öffentliche Fahndungsaufruf nach fünf Jugendlichen, die auf dem Feld neben dem Wohnhaus am 2. Jänner Feuerwerkskörper zündeten und damit den Großbrand ausgelöst haben sollen, zeigte Wirkung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Tulln Großbrand in einem Einfamilienhaus in Langenrohr

Mittlerweile soll sich ein Rechtsanwalt als Vertreter der gesuchten Jugendlichen bei der Polizei gemeldet haben. Die Gruppe gilt als Verursacher des Feuerinfernos. Der angerichtete Sachschaden macht mehrere hunderttausend Euro aus. Nachbarn hatten ein Handyvideo von den Jugendlichen gemacht. Die Aufnahmen zeigen, wie diese nach dem Zünden von Pyrotechnik auf dem angrenzenden Feld davonliefen. Höchste Alarmstufe 213 Feuerwehrfrauen und -männer standen bei dem darauf folgenden Großbrand stundenlang im Löscheinsatz. Weil das Wohnhaus bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in Vollbrand gestanden war, musste die höchste Alarmstufe B4 ausgerufen werden. Wegen Einsturzgefahr konnten keine Atemschutztrupps ins Innere vordringen. Die Löscharbeiten konnten unter Atemschutz ausschließlich von außen durchgeführt werden. Das Einfamilienhaus, ein Carport, ein Auto sowie ein Nebengebäude sind laut Polizeiangaben zur Gänze nieder- beziehungsweise ausgebrannt. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser konnte durch den beherzten Großeinsatz der Löschmannschaften gerade noch verhindert werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Tulln

Abriss unumgänglich Die Ermittlungen von Brandsachverständigen ergaben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit "eine fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst“ als Ursache. Eine der Feuerwerksraketen dürfte im Bereich des Carports eingeschlagen und das Feuer dort ausgelöst haben. Nachdem sich der Anwalt der gesuchten Gruppe bei der Polizei gemeldet hatte, entwickelte sich der Fall weiter. Seit dem Dreikönigstag laufen weitere Erhebungen und Befragungen durch die Polizei Tulln.