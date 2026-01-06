Kurz nach 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Himberg am Dienstag zu einem Kohlenmonoxid-Unfall (CO-Unfall) in einem Gewerbebetrieb im Industriegebiet alarmiert. Zuvor hatte der Firmenbesitzer bei der Rettungsleitstelle eine bewusstlose Person im Zuge einer Firmenfeier gemeldet.

Beim Eintreffen des ersten Rettungsteams des Roten Kreuzes Schwechat schlugen die mitgeführten CO-Warngeräte unmittelbar Alarm. "Das Rettungsteam leitete daraufhin umgehend eine Crashrettung ein, brachte die betroffene Person aus dem Gefahrenbereich und forderte weitere Rettungskräfte sowie die Feuerwehr nach," berichten die Einsatzkräfte.