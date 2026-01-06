"Crashrettung": Person nach Kohlenmonoxid-Unfall bei Firmenfeier bewusstlos
Kurz nach 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Himberg am Dienstag zu einem Kohlenmonoxid-Unfall (CO-Unfall) in einem Gewerbebetrieb im Industriegebiet alarmiert. Zuvor hatte der Firmenbesitzer bei der Rettungsleitstelle eine bewusstlose Person im Zuge einer Firmenfeier gemeldet.
Beim Eintreffen des ersten Rettungsteams des Roten Kreuzes Schwechat schlugen die mitgeführten CO-Warngeräte unmittelbar Alarm. "Das Rettungsteam leitete daraufhin umgehend eine Crashrettung ein, brachte die betroffene Person aus dem Gefahrenbereich und forderte weitere Rettungskräfte sowie die Feuerwehr nach," berichten die Einsatzkräfte.
Erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentrationen
Der Einsatzleiter der Feuerwehr Himberg wurde vor Ort von einem Notfallsanitäter in die Lage eingewiesen. Die betroffene Person befand sich bereits in notfallmedizinischer Betreuung. Zusätzlich zu dem Rettungsfahrzeug wurde ein Notarztteam aus Mödling sowie der Notarzthubschrauber C9 alarmiert. Parallel dazu führte ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Himberg erste Messungen im Firmenareal durch und konnte erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentrationen feststellen. In weiterer Folge wurden die betroffenen Bereiche gezielt belüftet.
Eine Person wurde mit einer Kohlenmonoxidvergiftung unbestimmten Grades in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Insgesamt standen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Himberg, des Roten Kreuzes Schwechat, Himberg und Mödling, der Crew des Notarzthubschraubers C9 sowie der Polizei Himberg rund eine Stunde im Einsatz.
Appell der Einsatzkräfte
Als mögliche Ursache wird ein verwendeter Kohlengrill vermutet. Kohlenmonoxid sammelt sich besonders rasch in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen. Das Gas ist farb- und geruchlos und daher kaum wahrnehmbar. Erste Anzeichen einer Vergiftung sind
- Kopfschmerzen,
- Schwindel
- oder grippeähnliche Symptome.
"Sollten solche Beschwerden auftreten, verlassen Sie sofort den Gefahrenbereich und verständigen Sie umgehend Feuerwehr und Rettung."
