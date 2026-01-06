Griller in Wohnung: Kohlenmonoxid-Alarm in Niederösterreich

Ein offenbar in einem Wohnraum angezündeter Kohlegrill hat in der Nacht auf Dienstag in Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Nach einem Notruf begab sich die Feuerwehr samt Schadstoffgruppe zu dem entsprechenden Haus.

Dort befanden sich acht Personen, die über Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen klagten. Das Rote Kreuz entsandte daraufhin aufgrund der hohen Personenanzahl insgesamt drei Notarzteinsatzfahrzeuge.