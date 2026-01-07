Rettung in letzter Minute: 87-Jähriger dank Drohne in Laxenburg gefunden

Beamte der Polizeiinspektion Guntramsdorf waren gegen 1:40 Uhr alarmiert worden, als der 87-jähriger Mann aus Laxenburg als vermisst gemeldet worden war. Unverzüglich wurde eine großräumige Suchaktion eingeleitet, an der mehrere Bezirksstreifen, ein Polizeidiensthund sowie eine Polizeidrohne beteiligt waren.

Es war tatsächlich Rettung in letzter Minute . Ein vermisster 87-Jähriger konnte am 2. Jänner dank rascher Suchaktion in Laxenburg entdeckt werden - seine Körpertemperatur betrug nur noch 25 Grad.

Und der Drohneneinsatz erwies sich letztlich als lebensrettend: Gegen 3:15 Uhr wurde dadurch eine schwache Wärmequelle im Innenhof einer Liegenschaft in Laxenburg entdeckt.

Die Polizisten spürten den Vermissten so auf. Der nur spärlich bekleidete Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits massiv unterkühlt und nicht mehr ansprechbar. Wäre er nicht so rasch gefunden worden, hätte er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überlebt, heißt es seitens der Polizei.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 87-Jährige durch vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Mödling eingeliefert.