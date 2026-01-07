Niederösterreich

Junger Fahrer, gefährliche Ladung: 19-Jähriger auf A1 in NÖ gestoppt

Kaputtes Auto auf einem Anhänger
Lenker wurde gestoppt, weil er ein Unfallauto auf einem behelfsmäßig verlängerten Anhänger mit beschädigten Gurten transportierte.
Von Johannes Weichhart
07.01.26, 09:58
Bedienstete der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, Fachbereich Gefahrgut, haben am Dienstag einen gefährlichen Transport auf der Westautobahn bei Melk gestoppt. Gegen 8.25 Uhr fiel den Beamten in Fahrtrichtung Linz ein Pkw mit Anhänger auf, bei dem die Ladung offensichtlich unzureichend gesichert war.

Kurioser Unfall in NÖ: Mercedes "parkte" sich auf Leitschiene ein

Gelenkt wurde das Fahrzeug von einem 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Hollabrunn. 

Der junge Lenker transportierte ein Unfallfahrzeug auf einem zu kleinen Anhänger, der behelfsmäßig mit Holzbrettern verlängert worden war. Die zur Sicherung verwendeten Zurrgurte waren lediglich provisorisch angebracht und wiesen bereits mehrere Beschädigungen auf.

Die Polizei hatte einiges zu beanstanden.

Aufgrund der erheblichen Gefährdung der Verkehrssicherheit untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Der Lenker wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

