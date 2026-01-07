Junger Fahrer, gefährliche Ladung: 19-Jähriger auf A1 in NÖ gestoppt

Bedienstete der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich , Fachbereich Gefahrgut, haben am Dienstag einen gefährlichen Transport auf der Westautobahn bei Melk gestoppt. Gegen 8.25 Uhr fiel den Beamten in Fahrtrichtung Linz ein Pkw mit Anhänger auf, bei dem die Ladung offensichtlich unzureichend gesichert war.

Gelenkt wurde das Fahrzeug von einem 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Hollabrunn.

Der junge Lenker transportierte ein Unfallfahrzeug auf einem zu kleinen Anhänger, der behelfsmäßig mit Holzbrettern verlängert worden war. Die zur Sicherung verwendeten Zurrgurte waren lediglich provisorisch angebracht und wiesen bereits mehrere Beschädigungen auf.