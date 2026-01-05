Kurioser Unfall in NÖ: Mercedes "parkte" sich auf Leitschiene ein

Kurz nach der Kreuzung der B28 mit der B20 war ein Pkw, der vom Wastl talwärts unterwegs war, auf der verschneiten Fahrbahn ins Schleudern geraten und auf der Leitschiene zum Stillstand gekommen.

Mann konnte Fahrt fortsetzen

Die Freiwilligen mussten anrücken, um den Mercedes mit einem Kran von der Leitschiene zu heben. Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er blieb nicht nur unverletzt, er konnte nach dem Feuerwehreinsatz sogar die Fahrt in seinem Auto wieder fortsetzen.