Kurioser Unfall in NÖ: Mercedes "parkte" sich auf Leitschiene ein
Auf schneeglatter Fahrbahn verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mehrere Feuerwehren standen bei der Bergung im Einsatz.
Ein kurioser Unfall hielt dieser Tage die Feuerwehren im Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich auf Trab.
Kurz nach der Kreuzung der B28 mit der B20 war ein Pkw, der vom Wastl talwärts unterwegs war, auf der verschneiten Fahrbahn ins Schleudern geraten und auf der Leitschiene zum Stillstand gekommen.
Mann konnte Fahrt fortsetzen
Die Freiwilligen mussten anrücken, um den Mercedes mit einem Kran von der Leitschiene zu heben. Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er blieb nicht nur unverletzt, er konnte nach dem Feuerwehreinsatz sogar die Fahrt in seinem Auto wieder fortsetzen.
