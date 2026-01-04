Niederösterreich

Zuggarnitur rammte im Bezirk Korneuburg Pkw und schleuderte ihn in Acker

Unfallauto in acker geschleudert
Verletzter Pkw-Lenker wurde mit Rettungshubschrauber ins Spitral gefolgen. Neun Zugpassagiere blieben unverletzt.
Von Wolfgang Atzenhofer
04.01.26, 15:51
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zu einem schweren Unfall auf einem beschrankten Bahnübergang ist es Sonntagmittag auf der eingleisigen Bahnstrecke Absdorf-Hippersdorf–Stockerau gekommen. Im Bezirk Korneuburg war zwischen Starnwörth und Neuaigen ein Pkw von einer Zuggarnitur gerammt und in ein angrenzendes Feld geschleudert worden.

Pkw prallte gegen Streckendienstauto: Drei Verletzte auf der A2

Da auch eine Menschenrettung aus dem Pkw-Wrack mit der Alarmmeldung angefordert war, wurden neben der örtlichen Feuerwehr Stetteldorf auch die Wehren Absdorf, Eggendorf, Neuaigen und Niederrussbach alarmiert.

FF-Kranwagen barg Unfallauto

FF-Kranwagen barg Unfallauto.

Der Stetteldorfer Einsatzleiter Albert Kainzbauer konnte beim Eintreffen an der Unglücksstelle feststellen, dass sich entgegen der Alarmierung der Pkw-Lenker bereits aus dem Wrack befreit hatte.  Dieser wurde nach der Erstversorgung von Ersthelfern und Mitgliedern des feuerwehrmedizinischen Dienstes an das Rote Kreuz sowie an das Team des Notarzthubschraubers übergeben. Der Verletzte  wurde dann mit dem Christophorus 2 ins Landesklinikum Krems geflogen.

Unfallursache wird untersucht

Warum es zum Zusammenstoß kam, wird von der Polizei noch untersucht. Die neun Fahrgäste, die sich im Zug befanden und unverletzt geblieben waren,  wurden von der Feuerwehr evakuiert und zu den umliegenden Bahnhöfen bzw. Haltestellen weitertransportiert.

Fünf Jugendliche nach Wohnhausbrand im Bezirk Tulln gesucht

Mithilfe des Wechselladefahrzeugs der FF Niederrussbach konnte das  ramponierte Unfallauto vom Acker geborgen werden. Um die Unfallstelle sowie den Straßenübergang und die Bahnstrecke zu kontrollieren und zu reinigen, waren Landesstraße und Bahnlinie am Sonntagnachmittag noch gesperrt.  

Mehr zum Thema

Korneuburg Krems
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare