Pkw prallte gegen Streckendienstauto: Drei Verletzte auf der A2

Auf der Südautobahn (A2) ist am Samstag ein Fahrzeug des Asfinag-Streckendienstes von einem Pkw gerammt worden. Wie die Polizei und das Bezirksfeuerwehrkommando Baden mitteilten, wurden bei dem Unfall im Bereich Knoten Guntramsdorf (Bezirk Mödling) drei Personen verletzt.

Ein Mitarbeiter des Straßendienstes rettete sich rechtzeitig durch einen Sprung über die Mitteltrennwand. Das Unglück ereignete sich in den Mittagsstunden auf der Fahrbahn in Richtung Wien. Ein Pkw prallte gegen das Heck eines im Einsatz befindlichen Autobahn-Streckendienstfahrzeuges, das mit Arbeiten beschäftigt war.

In diesem Moment näherte sich ein 18-jähriger Fahrzeuglenker. Er gab laut Polizei an, dass er ein Auto überholen wollte. Für ihn plötzlich und unerwartet sei das Streckenfahrzeug vor ihm gestanden und er habe nicht mehr rechtzeitig ausweichen können. Rettender Sprung über Trennwand Der im Freien befindliche Mitarbeiter des Streckendienstes konnte sich bei dem Crash mit einem Sprung über die Mittelwand in Sicherheit bringen.

Die Trümmerteile waren über mehrere Fahrstreifen verteilt

Der zweite Mitarbeiter, ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Baden, der am Fahrersitz saß, wurde genauso wie der Pkw-Lenker schwer verletzt. Der 22-jährige Beifahrer im Pkw wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug des Straßendienstes stürzte seitlich um.