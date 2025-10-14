Schwerer Unfall auf der A2: Asfinag-Mitarbeiter leisteten Erste Hilfe

Nach der Erstversorgung musste der schwer verletzte Mann mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein Fahrzeugüberschlag auf der Südautobahn bei Wiener Neustadt hat Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz geführt. Der verletzte Fahrzeuglenker wurde von Asfinag-Mitarbeitern aus dem am Dach liegenden Unfallfahrzeug gerettet.

Hubschrauber landete auf der A2

Mitarbeiter der Asfinag waren am Dienstag gerade mit Mäharbeiten an der Autobahnböschung beschäftigt, als ein Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Mittelstreifen am Dach liegen, berichtete die Feuerwehr Wiener Neustadt.

Die Asfinag-Mitarbeiter leiteten die Rettungskette ein und befreiten den verletzten Lenker aus dem Fahrzeug. Die Südautobahn musste für die Dauer des Einsatzes und zur Landung des Rettungshubschraubers vollständig gesperrt werden.

Die Feuerwehr führte nach der Freigabe durch die Autobahnpolizei die Bergung des Unfallfahrzeugs durch.