Tödlicher Motorradunfall auf A2: Fahrer flüchtet nach Kollision

Ein 20-Jähriger ist am Montagabend auf der A2 im Bereich Leobersdorf mit seinem Motorrad vermutlich ungebremst auf einen Pkw aufgefahren und zu Sturz gekommen. Er wurde von einem nachkommenden Auto überfahren .

Lenker beging Fahrerflucht

Der wenig später eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradlenkers feststellen. Der Lenker des vermutlich dunklen SUV beging Fahrerflucht.

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des unbekannten Fahrzeuglenkers führen könnten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel unter der Telefonnummer 059133-3314 zu melden. Für die Unfallerhebungen und Aufräumarbeiten mussten zwei Fahrstreifen der A2 von 19 bis nach 22 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.