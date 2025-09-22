Menschenrettung aus Kreuzfahrtschiff beim Donaukraftwerk Melk

Ein Crew-Mitglied eines Kreuzfahrtschiffs, das auf der Donau unterwegs ist, erlitt am Montagabend einen medizinischen Notfall. Die Freiwillige Feuerwehr Melk musste deshalb zu einer Menschenrettung nahe dem Donaukraftwerk Melk ausrücken.

Gemeinsam mit dem Roten Kreuz wurde das Crew-Mitglied aus ihrer Kabine, durch enge Gänge und schließlich über eine steile Rampe sowie eine Böschung zum Rettungswagen transportiert werden. Von dort aus wurde der Patient ins Krankenhaus gebracht.