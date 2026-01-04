Nach dem Brand eines Einfamilienhauses am Freitagabend in Langenrohr (Bezirk Tulln) ersucht die Polizei um Hinweise. Als Auslöser gilt eine Feuerwerksrakete. Mutmaßliche Verursacher sind nach Angaben vom Sonntag fünf Jugendliche , die auf Videos zu sehen sind, als sie davonlaufen.

213 Feuerwehrfrauen und -männer standen im Löscheinsatz. Verletzt wurde niemand. Das Einfamilienhaus, ein Carport, ein Auto sowie ein Nebengebäude sind laut Polizeisprecher Johann Baumschlager fast zur Gänze ausgebrannt. Ein Übergreifen der Flammen wurde durch den Großeinsatz der Löschmannschaften verhindert.

Fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst

Die Ermittlungen ergaben "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst als Ursache, so Baumschlager. Nach der Sichtung von Videomaterial wird nun das jugendliche Quintett gesucht. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Tulln (Tel.: 059133 3280) erbeten.