Großeinsatz: Wohnhaus in Langenrohr geriet in Vollbrand

Gegen 21.30 Uhr wurden Samstagnacht Feuerwehren aus mehreren Gemeinden zu einem Wohnhausbrand in Langenrohr (Bezirk Tulln) alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude in Vollbrand, weshalb ein Großeinsatz ausgelöst wurde.

"Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet und mehrere Löschleitungen aufgebaut. Zusätzlich kam eine Drehleiter zum Einsatz", berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Tulln am Samstagvormittag.

Die Löscharbeiten konnten ausschließlich von außen durchgeführt werden

Aufgrund akuter Einsturzgefahr konnten die Löscharbeiten unter Atemschutz ausschließlich von außen durchgeführt werden. Eine Drohne wurde zur Lageerkundung und zur Lokalisierung der Brandherde eingesetzt.