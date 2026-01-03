Großeinsatz: Wohnhaus in Langenrohr geriet in Vollbrand
Gegen 21.30 Uhr wurden Samstagnacht Feuerwehren aus mehreren Gemeinden zu einem Wohnhausbrand in Langenrohr (Bezirk Tulln) alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude in Vollbrand, weshalb ein Großeinsatz ausgelöst wurde.
"Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet und mehrere Löschleitungen aufgebaut. Zusätzlich kam eine Drehleiter zum Einsatz", berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Tulln am Samstagvormittag.
Aufgrund akuter Einsturzgefahr konnten die Löscharbeiten unter Atemschutz ausschließlich von außen durchgeführt werden. Eine Drohne wurde zur Lageerkundung und zur Lokalisierung der Brandherde eingesetzt.
Über 200 Feuerwehrleute waren notwendig, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das Rote Kreuz sowie ein Kriseninterventionsteam waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen.
