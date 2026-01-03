Niederösterreich

Großeinsatz: Wohnhaus in Langenrohr geriet in Vollbrand

Großbrand Langenrohr
Über 200 Feuerwehrleute standen für die Löscharbeiten im Einsatz. Verletzt wurde niemand.
Von Christian Willim
03.01.26, 10:24
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Gegen 21.30 Uhr wurden Samstagnacht Feuerwehren aus mehreren Gemeinden zu einem Wohnhausbrand in Langenrohr (Bezirk Tulln) alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude in Vollbrand, weshalb ein Großeinsatz ausgelöst wurde.

Ermittlungen bestätigen: Silvesterrakete führte zu Wohnhausbrand

"Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet und mehrere Löschleitungen aufgebaut. Zusätzlich kam eine Drehleiter zum Einsatz", berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Tulln am Samstagvormittag.

Großbrand Langenrohr

Die Löscharbeiten konnten ausschließlich von außen durchgeführt werden

Aufgrund akuter Einsturzgefahr konnten die Löscharbeiten unter Atemschutz ausschließlich von außen durchgeführt werden. Eine Drohne wurde zur Lageerkundung und zur Lokalisierung der Brandherde eingesetzt.

150 Einsatzkräfte löschen Hochhausbrand in Wiener Neudorf

Über 200 Feuerwehrleute waren notwendig, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das Rote Kreuz sowie ein Kriseninterventionsteam waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Mehr zum Thema

Tulln
kurier.at  | 

Kommentare