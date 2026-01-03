Ermittlungen bestätigen: Silvesterrakete führte zu Wohnhausbrand

Ein Feuerwerkskörper hat am Neujahrstag in den frühen Morgenstunden den Brand in einem Mehrparteienhaus in Ennsdorf (Bezirk Amstetten) ausgelöst. Zu diesem Ergebnis ist der zuständige Bezirksermittler gekommen.

Vier Wohneinheiten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Drei Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern nach Linz gebracht werden.

Wohnung wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Ein pyrotechnischer Gegenstand dürfte die Terrasse einer Wohneinheit in Brand gesetzt haben. Begünstigt durch starken Westwind breitete sich das Feuer rasch aus. Eine Wohnung wurde laut Polizei vollständig zerstört und ist ebenso wie eine angrenzende derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Eurobereich.