Alle feiern, die Feuerwehren löschen: Brände und Verletzte zu Silvester

Während vielerorts das neue Jahr mit Raketen und Sekt begrüßt wurde, standen Feuerwehr und Rettungsdienste in ganz Österreich im Dauereinsatz. In der Silvesternacht 2025/26 kam es zu zahlreichen Bränden und Verletzten – von der Grazer Innenstadt bis in den Seewinkel.

In Graz sorgte ein Brand in einer Bar in der Gleisdorfer Gasse für Aufsehen. Flammen griffen auf einen Teil der Decke über, vermutlich ausgelöst durch Sprühkerzen von Gästen. Der Lokalbesitzer konnte das Feuer mit einem Handfeuerlöscher eindämmen, dennoch wurden 13 Menschen beim Verlassen des Lokals verletzt, eine Person mittelschwer. Die meisten zogen sich Sturzverletzungen zu. Der Vorfall erinnerte an das tödliche Feuer in der Stern-Bar vor zwei Jahren, bei dem eine 21-Jährige ums Leben gekommen war.

Auch in Niederösterreich war die Silvesternacht besonders einsatzintensiv. Laut dem Landesfeuerwehrverband mussten die Einsatzkräfte zwischen 20.00 und 4.00 Uhr zu 130 Einsätzen ausrücken – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. 196 Feuerwehren standen mit 323 Fahrzeugen im Einsatz. Die meisten Alarmierungen betrafen Brände, darunter mehrere Gebäudebrände in Leopoldsdorf im Marchfeld (Bezirk Gänserndorf), Wieselburg (Bezirk Scheibbs) und Ennsdorf (Bezirk Amstetten). Auch brennende Müllcontainer, Hecken- und Flurfeuer sorgten für zahlreiche Ausrückungen. 13 Einsätze standen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, im Vorjahr waren es sechs.

Zu den größeren Einsätzen zählte etwa ein Brand in einer Lagerhalle in Maria Enzersdorf, der sich als Fehlalarm herausstellte, sowie ein Flurbrand in Ebergassing, bei dem eine Thujenhecke durch einen Feuerwerkskörper in Brand geriet. In Wampersdorf stand eine Hecke binnen Sekunden in Flammen, während in Weigelsdorf eine Wiesenfläche und ein Fahrzeug nahezu gleichzeitig brannten. Auch in der Hinterbrühl mussten die Einsatzkräfte ausrücken, nachdem pyrotechnische Gegenstände in zwei Müllbehältern gezündet worden waren. „Wenn andere das neue Jahr begrüßen, stehen unsere Feuerwehrmitglieder bereit, um im Notfall zu helfen“, sagte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und dankte den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz. Laut dem Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband standen insgesamt 196 Feuerwehren mit 323 Fahrzeugen im Einsatz. Beim Jahreswechsel 2024/25 waren es 92 Feuerwehren mit 154 Fahrzeugen gewesen.

Laut Notruf Niederösterreich stieg die Zahl der Rettungseinsätze um fast 13 Prozent auf 318 Alarme zwischen 20.00 und 6.00 Uhr. Acht Menschen zogen sich durch Böller Verletzungen vor allem an den Händen, im Gesicht und im Brustbereich zu. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führten 812 Anrufe - darunter 329 Notrufe, 178 telefonische Gesundheitsberatungen sowie zahlreiche weitere Beratungen und Auskünfte", so Notruf Niederösterreich-Geschäftsführer Josef Schmoll in einer Aussendung. Die meisten Einsätze der Rettungsteams erfolgten aufgrund akuter Erkrankungen, allerdings sei die Zahl jener Patientinnen und Patienten, die nach Stürzen oder übermäßigem Alkoholkonsum vom Rettungsdienst versorgt werden mussten, erneut gestiegen.

Besonders betroffen war auch das Burgenland. In Neusiedl am See brannte kurz nach Mitternacht am Kalvarienberg eine Fläche von rund einem Hektar. Der Brand wurde auf Alarmstufe B2 erhöht, die Feuerwehren Jois und Weiden am See unterstützten die Löscharbeiten. Eine bewusstlose Person wurde gerettet, ein Feuerwehrmann erlitt eine Rauchgasvergiftung.

