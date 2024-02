21-Jährige starb bei Brand : Ermittlungen gegen Lokalbesitzer

In der Silvesternacht spielten sich in der Grazer Stern-Bar furchtbare Szenen ab. In den frühen Morgenstunden war in dem Lokal ein Brand ausgebrochen. Eine 21 Jahre alte Niederösterreicherin starb in den Flammen, eine weitere junge Frau liegt noch immer auf der Intensivstation, 21 weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig, doch nun steht ein Verdacht gegen den Barbesitzer im Raum, die die Krone berichtet. Womöglich gab es feuerpolizeiliche Mängel in dem Lokal. So sollen die Feuerlöscher bereits abgelaufen und Fluchtwege versperrt gewesen sein.